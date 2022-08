Alvini applaude la Fiorentina e ammette: “Ha idee di calcio che in Italia hanno in pochi”

Massimiliano Alvini aveva l’amaro in bocca nel post partita di Fiorentina-Cremonese, il tecnico della Cremonese ha parlato cosi in sala stampa facendo anche diversi complimenti alla squadra Fiorentina, le sue parole:

“Abbiamo giocato contro una grande squadra che lo scorso anno è arrivata in Europa. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, sulla fascia di Sottil ci hanno fatto male nel primo tempo ma quando avevamo palla potevamo far male e avevamo idee per farlo, nel secondo tempo abbiamo fatto bene, alla fine la vittoria ci sta ma se la Cremonese porta a casa il pareggio non è uno scandalo.

Se Biraghi me la butta nel set non dico niente, cosi mi dispiace, ho l’amaro in bocca, mi è dispiaciuto per i miei calciatori e per la Cremonese. Avevamo di fronte una squadra che ha idee di calcio che in pochi in Italia hanno, oggi la mia squadra mi ha stupito, non sono deluso da questo”

