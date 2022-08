Moviola CorSport: “Giusta l’espulsione di Escalante. Ok il giallo a Chiriches, no rigore su Gonzalez”

Ecco la moviola che troviamo all’interno de Il Corriere dello Sport: “Esordio stagionale convincente per Sacchi, forse dovrebbe gestire meglio i rapporti con i giocatori, ma nelle decisioni chiave non sbaglia. È la GLT che assegna la rete del 2-2. Molto bene Sacchi nell’occasione dell’espulsione di Escalante: il fallo su Kouame è brutto, ne mette a repentaglio l’incolumità con vigoria sproporzionata. nessun dubbio.

La Fiorentina si era lamentata per un fallo di Chiriches, che ha abbattuto Jovic lanciato verso l’area: i viola volevano il rosso, corretto il giallo, c’è Vasquez in recupero netto. Ascacibar su Gonzalez che era entrato in slalom in area, rischia ma tocca il pallone, non è rigore”.

