TMW, Iachini potrebbe prendere il posto di Alvini sulla panchina della Cremonese

Le prestazioni sono state buone, i risultati però non sono arrivati. Per questo motivo la Cremonese valuta il futuro di Alvini, in lizza anche Iachini

Riflessioni in corso su Massimiliano Alvini, che alla guida della Cremonese ieri ha incassato contro l’Empoli l’ottava sconfitta stagionale. I grigiorossi sono l’unica formazione della Serie A a non avere ancora vinto in questa stagione, da qui la volontà della società di valutare la posizione dell’allenatore. Nel caso in cui si dovesse procedere con l’esonero i nomi sui taccuini sono quelli di Davide Ballardini, Aurelio Andreazzoli e Giuseppe Iachini. Lo riporta TMW

VERETOUT NELLA BUFERA IN FRANCIA

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