Labaro Viola

TMW, Iachini potrebbe prendere il posto di Alvini sulla panchina della Cremonese

Le prestazioni sono state buone, i risultati però non sono arrivati. Per questo motivo la Cremonese valuta il futuro di Alvini, in lizza anche Iachini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 22:15
TMW, Iachini potrebbe prendere il posto di Alvini sulla panchina della Cremonese -
News
Iachini
Cremonese
Alvini
Condividi

Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Riflessioni in corso su Massimiliano Alvini, che alla guida della Cremonese ieri ha incassato contro l’Empoli l’ottava sconfitta stagionale. I grigiorossi sono l’unica formazione della Serie A a non avere ancora vinto in questa stagione, da qui la volontà della società di valutare la posizione dell’allenatore. Nel caso in cui si dovesse procedere con l’esonero i nomi sui taccuini sono quelli di Davide BallardiniAurelio Andreazzoli e Giuseppe Iachini. Lo riporta TMW

VERETOUT NELLA BUFERA IN FRANCIA

https://www.labaroviola.com/deschamps-convoca-veretout-per-il-mondiale-scoppia-il-caso-in-francia-e-raccomandato/192251/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok