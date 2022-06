Alvini sfida la Fiorentina: “Me lo sentivo. Mi ritengo fortunato di esordire al Franchi”

La Cremonese esordirà in Serie A contro la Fiorentina. Massimiliano Alvini, tecnico della Cremo, ha commentato il sorteggio sul sito ufficiale del club lombardo. Ecco le sue parole: “Me lo aspettavo. Ero convinto che avremmo immediatamente incontrato la Fiorentina e una tra le grandi big. Così è stato: prima andremo a Firenze e poi a Roma. Mi ritengo fortunato nell’esordire in Serie A proprio in questa città”.