Nazione, la Fiorentina è in emergenza. Italiano è pronto a convocare i primavera Corradini e Bianco

La Nazione in edicola oggi ricorda che la Fiorentina è stata colpita da un’emergenza in mediana a causa degli infortuni di Castrovilli, Torreira e Bonaventura. La presenza di quest’ultimo in vista della Salernitana è ancora in forte dubbio e per questa ragione oltre ai tre titolari che a questo punto saranno Amrabat, Duncan e Maleh, potrebbero essere portati in Campania i Primavera Corradini e Bianco. Quanto alla difesa, Odriozola resta in forse e Milenkovic non ha ancora ripreso ad allenarsi dopo in gruppo dopo la gastroenterite che lo ha colpito prima della partita con la Juventus.

TUTTOSPORT PUNZECCHIA LA FIORENTINA