Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli

Il mercato della Fiorentina si appresta ad entrare nella settimana decisiva. Oltre alle vicende riguardanti Vlahovic e Milenkovic, i dirigenti viola stanno per chiudere altre trattative. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola, Ferrarini ha scelto il Perugia per andare a farsi le ossa in prestito. I grifoni hanno vinto la concorrenza del Crotone, che si è cautelato con l’acquisto di Vasile Mogos dal Chievo.

Il giovane viola è stato fortemente voluto dal tecnico toscano Alvini ed anche la dirigenza viola, compreso Burdisso, sono convinti che un campionato da protagonista in B sia determinante per la crescita del classe 2000′. Prima dell’ufficialità, la società viola ed il calciatore firmeranno il rinnovo di contratto fino al 2024′. In viola tornerà Giovanni Corradini, classe 2002′ ed andrà a rinforzare la Primavera di Aquilani.

Il centrocampista centrale, dopo l’ottimo girone di ritorno della scorsa stagione, prenderà l’eredità del capitano Fiorini, ora in prestito al Fiorenzuola.

Marco Collini

