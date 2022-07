La Pro Vercelli nel futuro di capitan Corradini. Il difensore lascerà la Fiorentina in prestito

Giovanni Corradini lascerà momentaneamente la Fiorentina e si trasferirà alla Pro Vercelli. Come riportato da Lacasadic.com, il capitano della primavera, escluso dalla lista dei convocati per il ritiro di Moena, andrà quindi a giocare in Lega Pro per fare esperienza tra i professionisti per poi tornare alla base, il prossimo anno, e contendersi un posto all’interno della rosa di mister Italiano.