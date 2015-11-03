Notizie Pro Vercelli Fiorentina

Corradini si è preso in mano il centrocampo della Pro Vercelli, la Fiorentina già si sfrega le mani
27 ottobre 2022 13:36
La Pro Vercelli nel futuro di capitan Corradini. Il difensore lascerà la Fiorentina in prestito
09 luglio 2022 19:50
Pedullà, il difensore Hirstov della Fiorentina è vicino alla Pro Vercelli
17 settembre 2020 21:49
Gilardino: "Sto valutando il mio futuro. Io alla Fiorentina? Sono solo voci, niente di concreto"
19 giugno 2020 20:59
Voci su Gila al posto di Bigìca alla Primavera. Lui ringrazia: "Potrei tornare ma oggi penso alla Pro Vercelli"
26 maggio 2020 22:51
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