Ds Gubbio: “Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi”

Parlando delle giovani promesse della Fiorentina, Labaroviola ha contattato in esclusiva Davide Mignemi, direttore sportivo del Gubbio Calcio. La società umbra ha da poco ufficializzato l’arrivo in prestito dei calciatori Simone Ghidotti e Samuele Spalluto.

Buongiorno Davide, dov’è nata questa sinergia con la Fiorentina?

“Sono in carica dal primo Luglio ma so che come nei casi che portarono in rossoblù Lakti e Meli, i rapporti erano già esistenti ed ho potuto toccare con mano quanto la società viola tenga a far crescere i suoi prodotti con grande cura. Parlando col direttore del settore giovanile Angeloni abbiamo instaurato subito un grande rapporto che spero prosegua in futuro”.

Perché Ghidotti e Spalluto, ce li descriva e cosa possono dare alla causa rossoblu?

Il primo è un classe 2000′ ma con già due esperienze in serie C alla Pergolettese, può darci il giusto mix di gioventù e qualità maturata sul campo. Il secondo è un classe 2002′ ma seguendolo durante l’anno (7 reti e 6 assist in 15 presenze in campionato), ne ho potuto apprezzare il fiuto del gol ed il sacrificio per la squadra. Entrambi arrivano a Gubbio con la voglia di giocare più minuti possibile e crescere nel professionismo”.

Obiettivi della stagione?

“Partiamo con tanti giovani e con la necessità di salvarci il prima possibile per poter consolidare la classifica. L’aver battuto la Salernitana in amichevole è un fiore all’occhiello che ci spinge a dare sempre più in futuro”.

Marco Collini

