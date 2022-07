Spalluto non andrà a Moena. Futuro in Serie B? Modena e Ternana molto interessate al giovane viola

Il futuro di Samuele Spalluto sarà in Serie B? Non c’è solo il Modena sulle sue tracce. Stando quanto riportato da calciofere.it, sull’attaccante classe 2001 c’è anche la Ternana. Ricordiamo che il centravanti non andrà al ritiro di Moena con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, quindi una sua partenza, temporanea, da Firenze è l’ipotesi più accreditata.