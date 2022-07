Torreira dà del pagliaccio a Pradè: “A volte meglio far parlare il campo. Tornerò presto Firenze”

Non è tardata ad arrivare la risposta di Lucas Torreira a Daniele Pradè dopo la conferenza stampa di oggi: “Torreira ha rifiutato la nostra proposta di contratto” ha dichiarato il direttore. Il centrocampista non l’ha presa bene, ed ha subito replicato pubblicando “A volte è meglio parlare sul campo” accompagnata da due emoticon dal significato chiaro: prima una faccina che dice di stare zitto, e poi un pagliaccio. Ma non è finita qui. Nella storia successiva Torreira ha mandato un messaggio anche alla città: “Tornerò presto Firenze“. Una vicenda che sta tormentando, da settimane, Firenze e che sembra non aver trovato la parole fine nemmeno dopo la spiegazione data dalla società.