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Notizie Gubbio Fiorentina

Baroncelli va a farsi le ossa: ufficiale la sua cessione in prestito al Gubbio. Il comunicato

11 luglio 2025 14:22

Grande spavento per Baroni, colpito da malore mentre era a cena a Gubbio. È stato già dimesso

12 novembre 2024 10:36

Spalluto rivela: "In serie C giocano per portare il pane a casa, in Primavera invece c'è spensieratezza"

03 giugno 2022 12:16

Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia

02 giugno 2022 14:59

Parla Spalluto: "Fare il ritiro con la Fiorentina sarebbe un sogno ma adesso penso solo al Gubbio"

30 marzo 2022 18:35

Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"

07 dicembre 2021 14:32

Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"

28 luglio 2021 12:54

Ufficiale, Spalluto lascia la Fiorentina, va in prestito per una stagione al Gubbio in Serie C

15 luglio 2021 20:30

TMW, Spalluto va in prestito al Gubbio in Serie C: domani le firme con il club umbro

14 luglio 2021 23:30

TMW, Lovisa si trasferirà al Gubbio dalla Fiorentina. La formula dell'affare

21 settembre 2020 12:47

Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli

03 luglio 2020 15:36

Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf

19 maggio 2020 16:27

Bogdani esalta Lakti: "Ha tutte le qualità per arrivare a giocare in Serie A"

26 aprile 2020 22:07

Esclusiva Lakti: "La sorpresa di Moena. Commisso gran persona. Tornerò dopo la gavetta.."

08 aprile 2020 13:35

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