Notizie Gubbio Fiorentina

Baroncelli va a farsi le ossa: ufficiale la sua cessione in prestito al Gubbio. Il comunicato
11 luglio 2025 14:22
Grande spavento per Baroni, colpito da malore mentre era a cena a Gubbio. È stato già dimesso
12 novembre 2024 10:36
Spalluto rivela: "In serie C giocano per portare il pane a casa, in Primavera invece c'è spensieratezza"
03 giugno 2022 12:16
Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia
02 giugno 2022 14:59
Parla Spalluto: "Fare il ritiro con la Fiorentina sarebbe un sogno ma adesso penso solo al Gubbio"
30 marzo 2022 18:35
Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"
07 dicembre 2021 14:32
Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"
28 luglio 2021 12:54
Ufficiale, Spalluto lascia la Fiorentina, va in prestito per una stagione al Gubbio in Serie C
15 luglio 2021 20:30
TMW, Spalluto va in prestito al Gubbio in Serie C: domani le firme con il club umbro
14 luglio 2021 23:30
TMW, Lovisa si trasferirà al Gubbio dalla Fiorentina. La formula dell'affare
21 settembre 2020 12:47
Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli
03 luglio 2020 15:36
Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf
19 maggio 2020 16:27
Bogdani esalta Lakti: "Ha tutte le qualità per arrivare a giocare in Serie A"
26 aprile 2020 22:07
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