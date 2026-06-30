Baroncelli lascia la Fiorentina: cessione a titolo definitivo del difensore al Gubbio in Serie C

Il difensore non sarà più in prestito ma a titolo definitivo in Umbria

Come riferito dal Corriere dell’Umbria, il difensore centrale Leonardo Baroncelli saluta la Fiorentina per fare ritorno al Gubbio, squadra con cui ha già giocato nell'ultima stagione. A fare la differenza sono stati gli ottimi rapporti tra il direttore sportivo rossoblù Mauro Leo e l'attuale responsabile dei prestiti per i viola, Moreno Zebi. Questa volta, però, l'operazione si concretizzerà con una formula completamente diversa: il classe 2005 non arriverà più a titolo temporaneo, ma diventerà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club umbro.