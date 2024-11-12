Grande spavento per Baroni, colpito da malore mentre era a cena a Gubbio. È stato già dimesso

Mercoledì il tecnico dovrebbe essere già in campo a Formello

Grande spavento per l'allenatore della Lazio Marco Baroni, che ha accusato un malore mentre era a cena con la famiglia a Gubbio. Baroni, già costipato - come riporta 'Il Messaggero' - improvvisamente ha avvertito fitte allo stomaco ed è stato trasportato subito con l'ambulanza in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti e poi dimesso. Si è trattato di una congestione addominale. Mercoledì il tecnico biancoceleste dovrebbe già essere in campo a Formello per la ripresa degli allenamenti senza undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Mandas, Isaksen, Castellanos, Dele, Dia, Guendouzi, Tchaouna, Hysaj, Tavares, Rovella e Marusic). Lo scrive Sportmediaset.

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