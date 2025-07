Baroncelli va a farsi le ossa: ufficiale la sua cessione in prestito al Gubbio. Il comunicato

Prima esperienza lontano da Firenze per Leonardo Baroncelli. L’ex capitano della Fiorentina Primavera andrà in prestito al Gubbio. Di seguito il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Leonardo Baroncelli, difensore centrale classe 2005, si trasferirà a titolo temporaneo al Gubbio per la stagione 2025/26. Cresciuto nel settore giovanile viola, Baroncelli ha compiuto un importante percorso di crescita all’interno della nostra Primavera, distinguendosi per qualità tecniche e carattere. La Fiorentina augura a Leonardo una stagione ricca di soddisfazioni personali e professionali”.

Foto: Instagram Gubbio