Ecco alcune delle parole rilasciate ad fcinter1908.it da Erjon Bogdani, ex calciatore su Erald Lakti, centrocampista viola in prestito al Gubbio: “Quando si tratta di giovani bisogna sempre andarci cauti, il rischio che si possano montare la testa esiste, devono dimostrare il loro valore per emergere. Per me uno che può sicuramente arrivare in Serie A è Erald Lakti. Può fare molto bene, interpretare diversi ruoli a centrocampo, ha tutto per arrivare in Serie A”.