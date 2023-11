La Fiorentina ha presentato la quarta maglia per la stagione in corso. Si tratta di un mix tra rosso e bianco per ricordare il famoso lavaggio sbagliato che poi diede vita, dopo alcune modifiche, alla maglia viola. La maglia è già in vendita al prezzo di 99 euro (personalizzazioni escluse)

AMRABAT PUÒ TORNARE ALLA FIORENTINA