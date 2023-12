Domani possibile esordio per la quarta maglia, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia rossa e bianca

Dopo la presentazione del 28 novembre, la quarta maglia è pronta a scendere finalmente in campo. Infatti nella gara tra Fiorentina e Verona in programma domani alle ore 15 allo stadio Franchi i giocatori viola indosseranno per la prima volta in assoluto la quarta maglia, quella rossa e bianca ideata dall’istituto Polimoda di Firenze in onore dei colori storici della città. Una maglia che ha mostrato un buon successo anche tra i tifosi, come dimostrano anche le vendite negli store in giro per la città.

CASTELLACCI FA IL PUNTO SULL’INFORTUNIO A NICO GONZALEZ