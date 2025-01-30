La Fiorentina ha svelato oggi "Giglio Eterno", la quarta maglia prodotta in soli 1926 esemplari

La nuova maglia, che esordirà già domenica prossima al Franchi nella sfida Fiorentina-Genoa combina il viola e il nero

La Fiorentina ha presentato oggi la quarta divisa ufficiale per la stagione 2024-2025, denominata "Giglio Eterno". La nuova maglia, che esordirà già domenica prossima al Franchi nella sfida Fiorentina-Genoa, si distingue per il design moderno che combina il viola e il nero, separati da una sfumatura centrale.

Realizzata da Kappa in collaborazione con Luisa Via Roma, la divisa è stata presentata al pubblico nel Negozio Sotf in via Tornabuoni, a Firenze. La particolarità di questa maglia esclusiva risiede nella tiratura limitata: saranno prodotti soltanto 1926 esemplari, ciascuno dei quali avrà un numero di serie unico posizionato in basso a sinistra.

Il prezzo della maglia varia a seconda del punto di acquisto: durante l'evento di lancio al Negozio Sotf è stato possibile acquistarla al costo di 100 euro, mentre da domani sarà disponibile nei negozi ufficiali al prezzo di 160 euro. Inoltre, 1826 delle maglie, incluse quelle indossate dai giocatori nella partita di domenica, saranno acquistabili esclusivamente online.

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