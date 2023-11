Arriva la quarta maglia della Fiorentina, disegnata da tre studenti e sarà la capsule collection

Porta la firma di tre studenti del Polimoda la capsule collection che sarà presto presentata e che comprende il quarto kit da gioco della Fiorentina per questa stagione sportiva.

Il Club, Kappa® e l’Istituto di alta formazione del settore moda – simbolo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale – hanno coinvolto e guidato gli studenti del terzo anno dei corsi Polimoda di Fashion Design e Fashion Business in un progetto che li ha messi alla prova sin dall’ottobre dello scorso anno e ora sta per vedere la luce. Un percorso formativo ed esplorativo che li ha portati a definire il design e la comunicazione di lancio della nuova capsule collection composta da T-shirt, felpa e quarta maglia della stagione 23-24.

Un’esperienza ricca e stimolante, nata dalla volontà di Fiorentina, Polimoda e Kappa® di innescare nuove sinergie tra i mondi della moda, del calcio e dell’abbigliamento sportivo attraverso un progetto fondato su alcuni elementi chiave: i giovani, il talento, l’innovazione, l’internazionalità e, soprattutto, la passione per la Fiorentina.

Gli studenti hanno colto con entusiasmo l’occasione di mettersi alla prova con regole, esigenze e peculiarità del business sportivo-calcistico, hanno studiato le radici del Club e la sua tradizione, il legame viscerale con Firenze, il mondo del tifo, per formulare proposte caratterizzate da un linguaggio internazionale, novità e creatività. Lavorando in team, ogni gruppo di tre studenti ha formulato una proposta comprensiva di capsule collection e relativa campagna di lancio, secondo il brief condiviso da Fiorentina, Polimoda e Kappa®, per poi presentarla davanti ai rappresentanti della società sportiva.

Tra tutte le proposte sviluppate, la vincente è stata quella di Noè Falchi (Fashion Design) con Giulia Lin e Juiana Llobet (Fashion Business): un concept interessante e divertente, capace di coniugare storia, leggenda e rinnovamento in una capsule collection innovativa che ben si sposa all’intera collezione Kappa® disegnata per la stagione 23-24.

