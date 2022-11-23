Ecco la quarta maglia della Fiorentina, nera con sfumature viola. Gia acquistabile negli store per 99 euro

Si chiude oggi, con la presentazione del quarto kit della Fiorentina, il contest “F4nskit: disegna la 4 maglia”, prima gara di idee lanciata lo scorso aprile per disegnare la quarta maglia ufficiale e...

Si chiude oggi, con la presentazione del quarto kit della Fiorentina, il contest “F4nskit: disegna la 4 maglia”, prima gara di idee lanciata lo scorso aprile per disegnare la quarta maglia ufficiale e completare la collezione Kappa della stagione 22/23.

Tifosi e designer hanno partecipato da tutto il mondo, inviando in quindici giorni e oltre 700 bozzetti ispirati a Firenze e alla storia viola. Tra le 6 finaliste la più votata dal pubblico viola è stata la maglia di un designer fiorentino, Fabrizio Bartoli, colore Dark Grey con inserti viola romboidali, pieni e in dissolvenza, linee geometriche dal sapore anni ’90 ma ispirate alle forme del nuovo logo del Club, una maglia assolutamente grintosa che ha conquistato il maggior gradimento dei tifosi ed è stata riprodotta da Kappa Sport in un kit del tutto fedele alla proposta originale.

Con queste parole Fabrizio ha commentato la scoperta di essere vincitore del contest: “Vedere la mia squadra del cuore con una maglia ideata da me è un sogno che si avvera e mi riempie di orgoglio”.Il quarto kit sarà presto indossato dai viola in occasione di una delle prossime partite ufficiali e sarà disponibile da domani in tutti i Fiorentina Store e su www.fiorentinastore.com

Per la quarta maglia, Kappa® e ACF Fiorentina hanno indetto un contest “F4ns kit: disegna la 4a maglia”.

Tra le sei finaliste la più votata dal pubblico viola è stata la maglia di un designer fiorentino, Fabrizio Bartoli: colore Dark Grey con inserti viola romboidali, pieni e in dissolvenza, linee geometriche dal sapore anni ‘90 ma ispirate alle forme del nuovo logo del Club.

I tessuti sono ultra leggeri e la tecnologia Kombat™ System offre ancora più elasticità e comfort.

La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.