Fiorentina, trovato l'accordo con Robe di Kappa, sarà lo sponsor tecnico dalla prossima stagione
Secondo quello che riporta Lady Radio, Robe di Kappa sarà il prossimo sponsor tecnico della Fiorentina dalla prossima stagione, quando scadrà l'accordo con Le Coq Sportif. Marca molto amata dai giovan...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 10:52
Secondo quello che riporta Lady Radio, Robe di Kappa sarà il prossimo sponsor tecnico della Fiorentina dalla prossima stagione, quando scadrà l'accordo con Le Coq Sportif. Marca molto amata dai giovanissimi, Kappa sta crescendo moltissimo negli ultimi anni.