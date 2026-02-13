13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?

A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?

Redazione

13 Febbraio · 22:59

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 22:59

ComoFiorentinakappa

di

Dal viola ad una tinta che non richiama né Firenze né la Fiorentina: una scelta di marketing che dato anche il momento fa discutere

Domani, sul terreno dello stadio Sinigaglia di Como, la Fiorentina si presenterà con una scelta cromatica che ha già fatto discutere: niente viola, ma la quarta maglia arancione. Una tonalità che poco ha a che vedere con la tradizione e l’identità del club gigliato, da sempre legato al suo storico colore simbolo.

L’unico precedente risale al 14 dicembre scorso, quando al Franchi i viola sfidarono il Verona indossando proprio l’arancione, rimediando però una sconfitta per 2-1. Un debutto poco fortunato, dunque, per una casacca che non ha di certo fatto innamorare i tifosi

Curiosamente, anche nella passata stagione la Fiorentina scelse una maglia dai toni accesi per la trasferta sul lago di Como: in quell’occasione fu il rosso a vestire la squadra. E il risultato fu decisamente diverso, visto che gli uomini di Palladino conquistarono un convincente 2-0. Stavolta toccherà all’inedito arancione provare a cambiare la storia recente.

