A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?

Domani, sul terreno dello stadio Sinigaglia di Como, la Fiorentina si presenterà con una scelta cromatica che ha già fatto discutere: niente viola, ma la quarta maglia arancione. Una tonalità che poco ha a che vedere con la tradizione e l’identità del club gigliato, da sempre legato al suo storico colore simbolo.

L’unico precedente risale al 14 dicembre scorso, quando al Franchi i viola sfidarono il Verona indossando proprio l’arancione, rimediando però una sconfitta per 2-1. Un debutto poco fortunato, dunque, per una casacca che non ha di certo fatto innamorare i tifosi

Curiosamente, anche nella passata stagione la Fiorentina scelse una maglia dai toni accesi per la trasferta sul lago di Como: in quell’occasione fu il rosso a vestire la squadra. E il risultato fu decisamente diverso, visto che gli uomini di Palladino conquistarono un convincente 2-0. Stavolta toccherà all’inedito arancione provare a cambiare la storia recente.