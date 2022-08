Domani la terza maglia Fiorentina, sarà di colore blu con scudetto e tutte le scritte in color oro

Nella giornata di domani sarà svelata la terza nuova maglia della Fiorentina, firmata Kappa, la presentazione dovrebbe avvenire domani mattina, alle ore 9, sul sito ufficiale della società viola. La terza maglia sarà di colore blu, con la scritta Mediacom, il logo ACF e quello della Kappa in colore oro, anche il bordo della maniche sarà in oro. Sulla maglia sarà riprodotto in trasparenza il logo della Fiorentina per tutta la divisa.

Flavio Ognissanti

BAJRAMI SEMPRE PIU VICINO ALLA FIORENTINA, ZANETTI NON LO SCHIERA