Il grafico Giuseppe Bua, in collaborazione con “Passione Fiorentina”, ha immaginato così la nuova terza maglia della Fiorentina. Che dovrebbe avere ispirazione dalla bandiera di San Giovanni Battista, patrono di Firenze. I colori? Rosso con la Croce grigia (o bianca) e con lo scudetto della Fiorentina che dovrebbe essere totalmente in grigio. Sarà presente anche il logo kappa colorato di rosso in trasparenza sulle spalle. Ecco i dettagli nelle immagini