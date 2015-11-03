Notizie Nuova Maglia Fiorentina

La Fiorentina mostra la nuova seconda maglia per la prossima stagione. Confermata l'anticipazione
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Ecco quella che dovrebbe essere la seconda maglia della Fiorentina per la prossima stagione
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CorFio, perché Pezzella, Milenkovic e Chiesa esclusi dalla nuova maglia?
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LE COQ FANNO CENTRO, TERZA MAGLIA IN ARRIVO. CORVINO PORTA I COLPI
21 maggio 2016 14:20
SOLO PER LA MAGLIA... L'EDITORIALE DI DARIO GHEBBE
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LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA, C'E' IL COLLETTO BIANCOROSSO, ECCO LE FOTO DELLE DIVISE
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Stasera la nuova maglia, tutte le novità delle nuove divise e un gradito regalo dalle Coq Sportif
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