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Notizie Nuova Maglia Fiorentina

La Fiorentina mostra la nuova seconda maglia per la prossima stagione. Confermata l'anticipazione

30 giugno 2023 10:11

Ecco quella che dovrebbe essere la seconda maglia della Fiorentina per la prossima stagione

29 giugno 2023 21:07

La Fiorentina annuncia e mostra lo sponsor inserito sulla manica della maglia

15 settembre 2020 17:53

CorFio, perché Pezzella, Milenkovic e Chiesa esclusi dalla nuova maglia?

22 agosto 2020 11:30

Castrovilli e Ribery posano con la nuova maglia della Fiorentina

21 agosto 2020 14:40

La terza maglia della Fiorentina? Rossa con la croce grigia in onore di San Giovanni. I dettagli

27 aprile 2020 20:50

La Fiorentina vestirà Kappa, tre proposte sulla nuova maglia firmate Ezeta per Passione Fiorentina

20 aprile 2020 14:44

Se la nuova maglia della Fiorentina fosse cosi? Via Le Coq Sportif. Ecco quattro proposte

05 marzo 2019 14:30

Svelate le nuove divise per la stagione 2018/19, torna il “pantanero”. Tutte le novità...

20 giugno 2018 19:00

Salica: "Orgogliosi di portare i colori dei quattro quartieri in giro per l’Italia. Vogliamo crescere ancora"

20 giugno 2018 18:59

La nuova divisa della Fiorentina avrà il pantaloncino nero. Sarà presentata la settimana prossima

15 giugno 2018 08:16

Nuove maglie: il 5 luglio la presentazione ufficiale presso il Palagio di Parte Guelfa...

29 giugno 2017 18:04

Corriere Fiorentino: ADV respinge i possibili sponsor, le offerte sono troppo basse

17 giugno 2016 09:11

LE COQ FANNO CENTRO, TERZA MAGLIA IN ARRIVO. CORVINO PORTA I COLPI

21 maggio 2016 14:20

SOLO PER LA MAGLIA... L'EDITORIALE DI DARIO GHEBBE

19 maggio 2016 22:46

LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA, C'E' IL COLLETTO BIANCOROSSO, ECCO LE FOTO DELLE DIVISE

19 maggio 2016 21:18

Stasera la nuova maglia, tutte le novità delle nuove divise e un gradito regalo dalle Coq Sportif

19 maggio 2016 13:05

La nuova maglia viola sarà presentata tra venti giorni in un posto insolito. I dettagli...

07 maggio 2016 10:45

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