La nuova divisa della Fiorentina avrà il pantaloncino nero. Sarà presentata la settimana prossima

Secondo quanto riportato dalla Nazione sarà il pantaloncino nero la grande novità della divisa della Fiorentina per la prossima stagione. Iniziano a emergere i primi dettagli sulla nuova maglia che ve...

Secondo quanto riportato dalla Nazione sarà il pantaloncino nero la grande novità della divisa della Fiorentina per la prossima stagione. Iniziano a emergere i primi dettagli sulla nuova maglia che verrà presentata la prossima settimana a Firenze. Le Cof Sportif infatti hanno fatto già trapelare questa notizia del ritorno al pantaloncino nero (come avvenne nel 1975 e nella partita contro l'Inter del 2015) che sarà abbinato alla maglia viola.