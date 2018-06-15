La nuova divisa della Fiorentina avrà il pantaloncino nero. Sarà presentata la settimana prossima
Secondo quanto riportato dalla Nazione sarà il pantaloncino nero la grande novità della divisa della Fiorentina per la prossima stagione. Iniziano a emergere i primi dettagli sulla nuova maglia che ve...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 08:16
Secondo quanto riportato dalla Nazione sarà il pantaloncino nero la grande novità della divisa della Fiorentina per la prossima stagione. Iniziano a emergere i primi dettagli sulla nuova maglia che verrà presentata la prossima settimana a Firenze. Le Cof Sportif infatti hanno fatto già trapelare questa notizia del ritorno al pantaloncino nero (come avvenne nel 1975 e nella partita contro l'Inter del 2015) che sarà abbinato alla maglia viola.