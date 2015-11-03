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Notizie Coq Sportif Fiorentina

Nazione, Robe di Kappa sarà lo sponsor tecnico della Fiorentina da settembre: prolungati i contratti attuali

13 giugno 2020 12:26

La Fiorentina vuole interrompere il rapporto con Le Coq Sportif. In pole Nike o New Balance

05 gennaio 2019 16:59

Tutti i segreti della maglia viola e un retroscena: "Astori l'ha provata per primo. Ci disse..."

08 settembre 2018 13:01

La nuova divisa della Fiorentina avrà il pantaloncino nero. Sarà presentata la settimana prossima

15 giugno 2018 08:16

Presentazione della nuova maglia in grande stile. Colletto diverso e un segno di Firenze sulla divisa

19 maggio 2017 12:37

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