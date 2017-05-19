Presentazione della nuova maglia in grande stile. Colletto diverso e un segno di Firenze sulla divisa

La presentazione i primi giorni di luglio, sulla maglia ci sarà un forte richiamo al calcio storico fiorentino. Cambia il colletto per "colpa dei giocatori.

Le nuove maglie della Fiorentina, griffate sempre dallo sponsor tecnico francese Le Coq Sportif, saranno presentate pubblicamente nei primi giorni di luglio e, nel loro stile, saranno molto legate alla tradizione della squadra e della città (con un probabile richiamo anche al calcio storico fiorentino), questo perché la proprietà vuol far capire di essere molto legata a Firenze ed alla sua cultura.

Non solo, saranno apportate sostanziali modiche al colletto, anche perchè la soluzione adottata all’inizio di questo campionato non è piaciuta ai giocatori, tanto che è stata modificata in corso d’opera. La Fiorentina e Le Coq Sportif faranno una presentazione in grande stile alla città e ai tifosi, anche per rinsaldare un rapporto che da qualche tempo si è fatto quantomeno difficile

La Nazione