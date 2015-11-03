Notizie Maglia Fiorentina

La Fiorentina rende noti i numeri di maglia per i giocatori primavera convocati contro il Jagiellonia
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Ecco la nuova maglia della Fiorentina, sarà indossata già domani contro il Napoli
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Cambia la maglia della Fiorentina, ci sarà un nuovo sponsor sotto il numero, è l'Holding Lamioni
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Nuove maglie Fiorentina, domani alle 9 la presentazione. Stasera i primi indizi social
07 luglio 2022 18:36
La maglia della Fiorentina di quest'anno è la più venduta negli ultimi 10 anni, Gonzalez il più richiesto
31 marzo 2022 09:51
Cambiare il nome della maglia da Vlahovic a Cabral costa 20 euro negli store della Fiorentina
01 febbraio 2022 11:58
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14 febbraio 2018 11:15
Perché restiamo aggrappati a Chiesa: l'enfant prodige scarico che continua a lottare per la maglia
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09 ottobre 2017 16:37
LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA E UNA SCELTA INTELLIGENTE DI MERCHANDISING
05 luglio 2017 19:23
LIVE presentazione maglie, Pierguidi: "I fiorentini torneranno ad essere orgogliosi"
05 luglio 2017 10:22
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