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Notizie Maglia Fiorentina

La Fiorentina rende noti i numeri di maglia per i giocatori primavera convocati contro il Jagiellonia

18 febbraio 2026 17:17

Ecco la nuova maglia della Fiorentina, sarà indossata già domani contro il Napoli

16 maggio 2024 18:19

Cambia la maglia della Fiorentina, ci sarà un nuovo sponsor sotto il numero, è l'Holding Lamioni

03 marzo 2023 13:37

Napoli megalomane, hanno chiesto di scendere in campo con la faccia di ogni giocatore sulla maglia

25 febbraio 2023 21:52

Nuove maglie Fiorentina, domani alle 9 la presentazione. Stasera i primi indizi social

07 luglio 2022 18:36

La maglia della Fiorentina di quest'anno è la più venduta negli ultimi 10 anni, Gonzalez il più richiesto

31 marzo 2022 09:51

Cambiare il nome della maglia da Vlahovic a Cabral costa 20 euro negli store della Fiorentina

01 febbraio 2022 11:58

Ufficiale, Franck Ribery indosserà la maglia numero 7

21 agosto 2019 17:11

Fiorentina in trasferta contro l'Atalanta: scelta la maglia bianca di Santo Spirito

14 febbraio 2018 11:15

Perché restiamo aggrappati a Chiesa: l'enfant prodige scarico che continua a lottare per la maglia

03 febbraio 2018 18:43

Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''

09 ottobre 2017 16:37

LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA E UNA SCELTA INTELLIGENTE DI MERCHANDISING

05 luglio 2017 19:23

LIVE presentazione maglie, Pierguidi: "I fiorentini torneranno ad essere orgogliosi"

05 luglio 2017 10:22

Presentazione della nuova maglia in grande stile. Colletto diverso e un segno di Firenze sulla divisa

19 maggio 2017 12:37

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