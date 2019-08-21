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Ufficiale, Franck Ribery indosserà la maglia numero 7

Attraverso i suoi social la Fiorentina ha comunicato rimandando i tifosi allo store ufficiale che Franck Ribery indosserà la sua storica maglia numero 7. Il numero gli è stato quindi ceduto dall’acqui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 17:11
Ufficiale, Franck Ribery indosserà la maglia numero 7 -
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Attraverso i suoi social la Fiorentina ha comunicato rimandando i tifosi allo store ufficiale che Franck Ribery indosserà la sua storica maglia numero 7. Il numero gli è stato quindi ceduto dall’acquisto viola ufficializzato pochi giorni fa, Erick Pulgar.

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