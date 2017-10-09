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Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''

In vista della decisiva sfida contro il Perù per l'accesso ai mondiali, Carlos Sanchez carica la sua Colombia: "La motivazione più grande che abbiamo è il Mondiale. Non ci serve altro per caricarci: v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 16:37
Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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In vista della decisiva sfida contro il Perù per l'accesso ai mondiali, Carlos Sanchez carica la sua Colombia: "La motivazione più grande che abbiamo è il Mondiale. Non ci serve altro per caricarci: vestiamo la maglia più bella del mondo e questo basta. Dipendiamo solo da noi stessi, abbiamo un gruppo unito e spettacolare come arma per andare in Perù a giocarci la qualificazione.

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