Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''

In vista della decisiva sfida contro il Perù per l'accesso ai mondiali, Carlos Sanchez carica la sua Colombia: "La motivazione più grande che abbiamo è il Mondiale. Non ci serve altro per caricarci: v...

In vista della decisiva sfida contro il Perù per l'accesso ai mondiali, Carlos Sanchez carica la sua Colombia: "La motivazione più grande che abbiamo è il Mondiale. Non ci serve altro per caricarci: vestiamo la maglia più bella del mondo e questo basta. Dipendiamo solo da noi stessi, abbiamo un gruppo unito e spettacolare come arma per andare in Perù a giocarci la qualificazione.