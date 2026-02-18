La Fiorentina rende noti i numeri di maglia per i giocatori primavera convocati contro il Jagiellonia

Sono stati pubblicati dalla Fiorentina i nuovi numeri di maglia per i giovani calciatori convocati per la sfida di Conference contro il Jagiellonia: 50 Leonardelli ; 51 Magalotti ; 61 Braschi ; 62 Balbo ; 63 Bonanno ; 64 Deli ; 67 Sadotti ; 68 Bertolini.
