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Notizie Numeri Fiorentina

La Fiorentina rende noti i numeri di maglia per i giocatori primavera convocati contro il Jagiellonia

18 febbraio 2026 17:17

La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato: le mosse di Vanoli per bloccare l'emorragia difensiva

16 novembre 2025 18:50

A San Siro 60 minuti di resistenza poi il buio, i numeri di una Fiorentina impaurita e senza identità

31 ottobre 2025 08:29

Fiorentina, la lista ufficiale dei numeri di maglia: Pulgar cambia il nome, ci sarà scritto "Erick"

11 ottobre 2020 18:33

Il bollettino della protezione civile di oggi sul Covid 19, contagi in calo. 156 morti nelle ultime 24 ore

21 maggio 2020 19:29

Ecco i numeri della Fiorentina per la nuova stagione, Toledo prende l'11, Rossi, Gomez e i nuovi acquisti...

12 agosto 2016 10:46

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