La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato: le mosse di Vanoli per bloccare l’emorragia difensiva

La Fiorentina è ultima in classifica con appena 5 punti in 11 partite ed uno dei problemi principali della squadra è sicuramente la tenuta difensiva. I numeri di Ranieri & co sono impietosi con ben 18 gol subiti in questo inizio di campionato che la rendono la difesa più battuta dell’intero campionato.

Paolo Vanoli, neo allenatore della Fiorentina ha dichiarato dopo il pareggio con il Genoa di non aver avuto il tempo materiale di poter lavorare sulla tenuta del reparto e De Gea è uscito da Marassi con altre due reti subite e un rigore parato che hanno portato almeno un punto in classifica.

Durante la sosta l’allenatore viola sta lavorando per dare maggior sicurezza al reparto difensivo cercando di migliorare delle lacune evidenziate in questo terribile inizio di stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha individuato tre interventi immediati: aumentare l’attenzione, ritrovare equilibrio e introdurre la marcatura a uomo sui calci piazzati.

Il problema più urgente riguarda proprio i calci da fermo: ben metà delle reti incassate dalla Fiorentina è arrivata in queste situazioni. Oltre al cambio di marcature con il cambio della difesa a zona sui piazzati, il tecnico valuta un baricentro più basso e pretende un livello di concentrazione molto più alto, viste le ingenuità emerse soprattutto nella gara di Marassi.