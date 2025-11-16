16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato: le mosse di Vanoli per bloccare l’emorragia difensiva

Vanoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

News

La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato: le mosse di Vanoli per bloccare l’emorragia difensiva

Redazione

16 Novembre · 18:50

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 18:50

TAG:

difesanumeriVanoli

Condividi:

di

L'analisi della rosea sulle lacune difensiva con Paolo Vanoli al lavoro per risistemare un reparto che si è dimostrato molto fragile

La Fiorentina è ultima in classifica con appena 5 punti in 11 partite ed uno dei problemi principali della squadra è sicuramente la tenuta difensiva. I numeri di Ranieri & co sono impietosi con ben 18 gol subiti in questo inizio di campionato che la rendono la difesa più battuta dell’intero campionato.
Paolo Vanoli, neo allenatore della Fiorentina ha dichiarato dopo il pareggio con il Genoa di non aver avuto il tempo materiale di poter lavorare sulla tenuta del reparto e De Gea è uscito da Marassi con altre due reti subite e un rigore parato che hanno portato almeno un punto in classifica.
Durante la sosta l’allenatore viola sta lavorando per dare maggior sicurezza al reparto difensivo cercando di migliorare delle lacune evidenziate in questo terribile inizio di stagione.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha individuato tre interventi immediati: aumentare l’attenzione, ritrovare equilibrio e introdurre la marcatura a uomo sui calci piazzati.
Il problema più urgente riguarda proprio i calci da fermo: ben metà delle reti incassate dalla Fiorentina è arrivata in queste situazioni. Oltre al cambio di marcature con il cambio della difesa a zona sui piazzati, il tecnico valuta un baricentro più basso e pretende un livello di concentrazione molto più alto, viste le ingenuità emerse soprattutto nella gara di Marassi.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio