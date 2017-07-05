LIVE presentazione maglie, Pierguidi: "I fiorentini torneranno ad essere orgogliosi"

Presentazione ufficiale, al Palagio di Parte Guelfa, per le nuove maglie della Fiorentina e per l’iniziativa “4 quartieri, 1 cuore viola”.Apre le danze l’assessore Vannucci: “Questo lavoro di concerto...

Presentazione ufficiale, al Palagio di Parte Guelfa, per le nuove maglie della Fiorentina e per l’iniziativa “4 quartieri, 1 cuore viola”.

Apre le danze l’assessore Vannucci: “Questo lavoro di concerto tra la Fiorentina ed il calcio storico consente di valorizzare la fiorentinità. Siamo felici di presentare il frutto di un grande lavoro che fa onore a Firenze”.

Poi il presidente del calcio storico fiorentino, Michele Pierguidi: “Siamo felici ed orgogliosi di questo rapporto. I fiorentini quest’anno dovranno tifare ancora di più per la maglia, perché è una maglia che parla di storia e della combattività di questa gente. E’ bello anche per i giocatori della Fiorentina perché deve essere motivo di orgoglio. I calcianti lo sono, lo devono essere anche i calciatori.

“Vivere a Firenze significa essere abituati al bello - spiega Laura Masi - membro del cda viola e chief business officer - ma è anche una responsabilità. La campagna dei quattro quartieri nasce dalla volontà di mettere la faccia dei fiorentini: ricordiamoci che siamo elemento di interesse per il mondo. Per la prima volta una squadra avrà una prima maglia e 4 seconde maglie".