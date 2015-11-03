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Notizie Calcio Storico Fiorentina

Martina Trevisan: "La mia prima volta al calcio storico. La Fiorentina il prossimo anno andrà meglio"

10 giugno 2022 21:35

Calcianti di Firenze raccontano: "Eravamo arrabbiati, Astori disse «Parlate con me, capitano sono io»"

10 marzo 2022 12:03

Pierguidi: "Calcio storico una festa di popolo. No alle porte chiuse. Ipotesi slittamento 2021.."

09 aprile 2020 21:00

Rocco Commisso è il Magnifico Messere della finale del Calcio Storico fiorentino. Le parole del sindaco...

17 giugno 2019 18:13

Calcio storico, ecco il quadro e le date delle semifinali

21 aprile 2019 14:57

Pierguidi (pres. calcio storico): "Abbiamo parlato ai giocatori dei valori dei calcianti"

20 giugno 2018 19:09

Fiorentina in maglia verde domenica all'Olimpico, l'esordio della divisa non è fu dei migliori...

24 novembre 2017 11:18

LIVE presentazione maglie, Pierguidi: "I fiorentini torneranno ad essere orgogliosi"

05 luglio 2017 10:22

Batistuta arriva al calcio storico e Piazza Santa Croce esplode di gioia, sale il coro "Bati Bati Bati Bati Gol"

12 giugno 2017 10:49

Il calcio storico fiorentino diventa internazionale, sbarcherà prima New York poi a Marsiglia

25 marzo 2017 17:03

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