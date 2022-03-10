Calcianti di Firenze raccontano: "Eravamo arrabbiati, Astori disse «Parlate con me, capitano sono io»"

Davide Astori e il suo incontro con i tifosi in un momento non facile per quella Fiorentina, il racconto dei calcianti

Nel corso del documentario di Dazn dedicato alla Fiorentina, alcuni calcianti tra cui Fabrizio Valleri dei Bianchi di Santo Spirito e Alessandro Pagliazzi dei Verdi di San Giovanni, hanno raccontato il loro incontro con Davide Astori, al suo primo anno di capitano della Fiorentina nella prima stagione con Stefano Pioli in panchina:

Le cose alla Fiorentina non andavano bene come succedeva ormai da qualche anno, noi eravamo incazzati, si doveva regalare la fascia con i quattro simboli di Firenze, dato che la Fiorentina stava usando la maglia con i colori del calcio storico. Non stavamo litigando con la squadra, ma i toni erano alti, Davide fece un passo avanti e disse "Il capitano sono io, adesso parlate con me". Da li iniziò un rispetto diverso per questa persona e per questa squadra, rappresentava e identificava l'anima del capitano, ci vedeva affezionati, lui da ragazzo genuino quale era apprezzò molto, poi il destino ci ha separati..."

BORJA VALERO RACCONTA IL SUO RAPPORTO CON FIRENZE

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