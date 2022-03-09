Borja Valero racconta: "Quando sono venuti i tifosi sotto casa all'inizio pensavo fosse in negativo"

Borja Valero si è raccontato nella sua esperienza a Firenze, ricordando anche l'addio alla Fiorentina nell'estate del 2017

Dazn ha realizzato un documentario sulla Fiorentina, nella prima parte del documentario ha intervistato Borja Valero, che ha raccontato della sua vita a Firenze e anche del suo addio nel 2017, questo il racconto di Borja: "Qui mi chiamano sindaco, mi fa divertire questa cosa anche se non sa da dove sia partita, è bellina come cosa. Mi ricordo perfettamente quando i tifosi sono venuti sotto casa mia, è stato un giorno, dal punto di vista delle emozioni molto importanti. Loro stavano contestando la società allo stadio, ad un certo punto un amico mi ha scritto e mi ha detto che stavano venendo i tifosi a casa mia, all'inizio pensavo fosse in senso negativo, mi sono detto e adesso cosa facciamo qua, in realtà sono venuti per ringraziarmi e dirmi che Firenze sarebbe stata casa mia e io credo di averlo dimostrato con la scelta di rimanere qui"

https://www.labaroviola.com/borja-valero-mi-sento-un-fiorentino-adottivo-qui-un-senso-di-ironia-molto-simile-al-mio/168416/