Borja Valero: ''Mi sento un fiorentino adottivo, qui un senso di ironia molto simile al mio''

Borja Valero torna, con parole al miele, del suo splendido rapporto con Firenze e con la Fiorentina. Che ha lasciato un anno fa.

Ha parlato, intervistato dai microfoni dei colleghi di DAZN, dopo Venuti, anche Borja Valero Iglesias. L'ex centrocampista della Fiorentina ha speso parole d'amore per la squadra, l'ambiente, la città e la sua gente. Queste le sue parole:

"Mi sento un fiorentino adottivo, con la mia famiglia ci siamo chiesti 'Firenze è diventata casa nostra, perché non rimanerci?'. Sembra strano ma ho molti più amici a Firenze che a Madrid, città nella quale sono nato.

Mi piace tantissimo il senso dell'ironia che c'è qua in città, mi trovo bene perché anche io sono un po' così. Gli amici che ho qua scherzano molto con me. Dicono che dovrei andare all'anagrafe per cambiare il mio nome; non più 'Borja' ma "Grande Borja', perché è la prima cosa che mi dice la gente quando mi incontra per strada".

LA FIORENTINA VUOLE IL PORTIERE PRODIGIO CARNESECCHI, PRADE' PENSA DI OFFRIRE ALL'ATALANTA AMRABAT

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