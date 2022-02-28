La Fiorentina vuole il portiere prodigio Carnesecchi, Pradè pensa di offrire all'Atalanta Amrabat

Classe 2000, portiere titolare della nazionale Under 21 e della Cremonese prima in classifica in serie B, Carnesecchi può diventare viola

La Cremonese continua a stupire in Serie B. Il successo sul campo della Ternana ha permesso ai grigiorossi di rimanere saldamente al vertice del torneo, in attesa del big match con il Benevento. Ancora determinante il portiere Carnesecchi, sempre più sicuro al centro dei pali.

La Cremonese è tra le migliori difese del torneo con sole 23 reti subite. Merito, oltre della solida fase difensiva, anche del giovane portiere Carnesecchi. Classe 2000, il giovane estremo difensore è un giocatore di proprietà dell’Atalanta. In questo campionato ha chiuso per 8 volte la saracinesca della sua porta, dimostrando di essere uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Le ultime prestazioni hanno alimentato l’interesse di alcuni club di Serie A, in particolare quello della Fiorentina.

I viola sono alle prese con il rinnovo contrattuale di Dragowski, il cui rapporto con la società di Firenze termina nel giugno 2023. L’accordo stenta ad arrivare, anche perchè la dirigenza sta pensando seriamente di investire su Carnesecchi. Pradè inoltre, valuta l’inserimento di due contropartite tecniche per convincere l’Atalanta.

Marco Carnesecchi alla Fiorentina. La trattativa potrebbe sbloccarsi nella prossima estate, grazie all’inserimento di due contropartite tecniche. Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola, è pronto ad offire Amrabat e Venuti alla Dea, proprietaria del cartellino. Il primo, centrocampista esploso nel Verona di Juric e mai tornato a quei livelli, potrebbe entrare a far parte della robusta mediana di Gasperini.

Per quanto riguarda Lorenzo Venuti invece, la Fiorentina potrebbe far leva sulla duttilità del terzino destro di Montevarchi, spesso utilizzato a tutta fascia oppure come difensore centrale. Di sicuro, la Fiorentina proverà di tutto per portare Carnesecchi all’Artemio Franchi. Intanto, l’estremo difensore penserà alla Cremonese ed al sogno promozione. Lo riporta Serie B News

SCONCERTI RISPONDE IN DIRETTA A MEDIASET

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