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Notizie Carnesecchi Fiorentina

Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"

26 ottobre 2025 00:25

Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"

25 ottobre 2025 23:46

Sentite Sorrentino: "De Gea miglior portiere della Serie A? No, scelgo Carnesecchi, è eccezionale"

17 gennaio 2025 22:38

In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo

07 maggio 2024 18:52

Gazzetta non ha dubbi: “L’Atalanta ringrazi Carnesecchi. Fiorentina superiore in tutto”

04 aprile 2024 08:30

Carnesecchi ci crede ancora: "Puntiamo molto sulla Coppa Italia, cercheremo di rimediare al ritorno"

04 aprile 2024 00:58

Grassia: "Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi"

01 luglio 2023 19:25

Pedullà: "Il sogno dell'Empoli è prendere Carnesecchi. L'Atalanta lo cederebbe solo in prestito"

25 giugno 2023 21:42

Brovarone: "Jovic al Real fatto fuori dallo spogliatoio. Andrei a prendere Carnesecchi e Cambiaghi"

21 giugno 2023 18:36

Cassano controcorrente: "Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani"

15 maggio 2023 17:49

Pedullà scrive: "la Lazio aspetta il report sull'esito dell'infortunio di Carnesecchi. Kepa l'alternativa"

10 giugno 2022 01:31

CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?

08 giugno 2022 20:09

"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"

27 maggio 2022 16:58

Berti consiglia: "Fiorentina, prendi subito Carnesecchi. Altrimenti non te lo potrai più permettere"

13 maggio 2022 22:04

Cm.com scrive: "La Fiorentina può prendere Carnesecchi dall'Atalanta in cambio di Zurkowski"

08 maggio 2022 14:42

Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"

07 aprile 2022 13:50

Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario

24 marzo 2022 09:36

Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera"

23 marzo 2022 22:19

Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"

21 marzo 2022 15:32

Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"

16 marzo 2022 18:35

Atalanta può vendere Carnesecchi o Gollini alla Fiorentina. Dragowski lascerà Firenze a fine stagione

14 marzo 2022 09:28

Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''

11 marzo 2022 16:41

Da Bergamo confermano: "La Fiorentina vuole Carnesecchi, ma c'è la concorrenza di Lazio e Juventus"

07 marzo 2022 12:11

Stadio conferma: "La Fiorentina vuole Carnesecchi ma deve battere la concorrenza della Lazio di Sarri"

04 marzo 2022 13:13

La Fiorentina vuole il portiere prodigio Carnesecchi, Pradè pensa di offrire all'Atalanta Amrabat

28 febbraio 2022 21:01

Chiude il convitto storico del settore giovanile viola. Merlo: "Lì è nata la Fiorentina Ye-Ye"

02 settembre 2020 11:09

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