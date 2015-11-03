Notizie Carnesecchi Fiorentina

Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"
26 ottobre 2025 00:25
Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"
25 ottobre 2025 23:46
Sentite Sorrentino: "De Gea miglior portiere della Serie A? No, scelgo Carnesecchi, è eccezionale"
17 gennaio 2025 22:38
In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo
07 maggio 2024 18:52
Gazzetta non ha dubbi: “L’Atalanta ringrazi Carnesecchi. Fiorentina superiore in tutto”
04 aprile 2024 08:30
Carnesecchi ci crede ancora: "Puntiamo molto sulla Coppa Italia, cercheremo di rimediare al ritorno"
04 aprile 2024 00:58
Grassia: "Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi"
01 luglio 2023 19:25
Pedullà: "Il sogno dell'Empoli è prendere Carnesecchi. L'Atalanta lo cederebbe solo in prestito"
25 giugno 2023 21:42
Brovarone: "Jovic al Real fatto fuori dallo spogliatoio. Andrei a prendere Carnesecchi e Cambiaghi"
21 giugno 2023 18:36
Cassano controcorrente: "Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani"
15 maggio 2023 17:49
Pedullà scrive: "la Lazio aspetta il report sull'esito dell'infortunio di Carnesecchi. Kepa l'alternativa"
10 giugno 2022 01:31
CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?
08 giugno 2022 20:09
"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"
27 maggio 2022 16:58
Berti consiglia: "Fiorentina, prendi subito Carnesecchi. Altrimenti non te lo potrai più permettere"
13 maggio 2022 22:04
Cm.com scrive: "La Fiorentina può prendere Carnesecchi dall'Atalanta in cambio di Zurkowski"
08 maggio 2022 14:42
Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"
07 aprile 2022 13:50
Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario
24 marzo 2022 09:36
Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera"
23 marzo 2022 22:19
Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"
21 marzo 2022 15:32
Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"
16 marzo 2022 18:35
Atalanta può vendere Carnesecchi o Gollini alla Fiorentina. Dragowski lascerà Firenze a fine stagione
14 marzo 2022 09:28
Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''
11 marzo 2022 16:41
Da Bergamo confermano: "La Fiorentina vuole Carnesecchi, ma c'è la concorrenza di Lazio e Juventus"
07 marzo 2022 12:11
Stadio conferma: "La Fiorentina vuole Carnesecchi ma deve battere la concorrenza della Lazio di Sarri"
04 marzo 2022 13:13
La Fiorentina vuole il portiere prodigio Carnesecchi, Pradè pensa di offrire all'Atalanta Amrabat
28 febbraio 2022 21:01
Chiude il convitto storico del settore giovanile viola. Merlo: "Lì è nata la Fiorentina Ye-Ye"
02 settembre 2020 11:09
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