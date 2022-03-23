Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera"

L'obiettivo della Fiorentina, Marco Carnesecchi, ha parlato del suo futuro ai microfoni del canale ufficiale della FIGC

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese ed obiettivo della Fiorentina per il prossimo anno, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC per rilasciare un'intervista. Ecco le sue parole: "In campionato stiamo andando bene, ma adesso arriva il momento decisivo. Bisogna rimanere concentrati e lavorare nel migliore dei modi per raggiungere il nostro obiettivo. Voglio portare la Cremonese in Serie A. Sarebbe un traguardo importante prima per la società e una svolta per la carriera di noi giovani".

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