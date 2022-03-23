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Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera"

L'obiettivo della Fiorentina, Marco Carnesecchi, ha parlato del suo futuro ai microfoni del canale ufficiale della FIGC

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2022 22:19
Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera" -
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Db Cremona 06/03/2021 - campionato di calcio serie B / Cremonese-Salernitana / foto Daniele Buffa/Image Sportnella foto: Marco Carnesecchi

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese ed obiettivo della Fiorentina per il prossimo anno, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC per rilasciare un'intervista. Ecco le sue parole: "In campionato stiamo andando bene, ma adesso arriva il momento decisivo. Bisogna rimanere concentrati e lavorare nel migliore dei modi per raggiungere il nostro obiettivo. Voglio portare la Cremonese in Serie A. Sarebbe un traguardo importante prima per la società e una svolta per la carriera di noi giovani".

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