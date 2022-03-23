Sottil: "Italiano maniaco degli esterni. È un martello sulla tattica: se sbagli, non perdona"

Riccardo Sottil ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina nell'intervista rilasciata a Viola Star

Riccardo Sottil è intervenuto ai microfoni dei canali media ufficiali della Fiorentina per rilasciare un'intervista all'appuntamento odierno di Viola Star. Ecco le sue parole:

VIOLA PARK "Fa effetto vedere il padiglione in costruzione perché ho fatto il settore giovanile qui a Firenze, fin dagli allievi e ci allenavamo a Fiesole. Non eravamo a contatto con la prima squadra. Per i ragazzi del settore giovanile stare con i professionisti non può che essere di stimolo. Con Gori e Zaniolo facevamo impazzire mister Cioffi, ma per me lui è stato come un padre. Più di un allenatore per quello che mi ha dato".

CONCORRENZA "Sugli esterni siamo tutti giocatori forti e diversi, ma abbiamo un buonissimo rapporto. Quest’anno ho costruito un rapporto bellissimo con Saponara. Lo avevo già conosciuto, ma quest’anno siamo diventato come fratelli. Con i ragazzi italiani è ovviamente più facile creare un rapporto, ma sembra che tutti siano italiani nel nostro gruppo".

RINASCITA FIORENTINA "È partito tutto da Moena: ci siamo detti che questo doveva essere l’anno zero della Fiorentina. Il Sottil calciatore è cresciuto tanto negli ultimi mesi. Italiano è un maniaco degli esterni. Negli allenamenti è un martello sulla tattica, se sbagli non te la fa passare liscia. Non può far gol solo la punta, ha ragione lui, soprattutto nel nostro 4-3-3. Manca ancora tanto ma è una cosa di cui parliamo tanto. Del mister mi piace la richiesta dell’uno contro uno. Non c’è nulla che mi piace di più del calcio"

OBIETTIVI "Siamo in corsa sia in Coppa Italia che in Serie A per l’Europa. Non dobbiamo precluderci niente facendo preferenze. Contro la Juventus al ritorno ce la dovremo giocare a viso aperto".

SOGNI "Mio padre lo sento sempre prima delle partite. Sono molto attaccato alla famiglia e ai suoi valori. Da piccolo non avevo piani B: da grande avrei sempre voluto fare il calciatore. Da bambino chiesero ai miei genitori se potevo fare la controfigura in un film. Scoppiai a piangere, volevo solo il pallone".

TIFOSERIA "Sono fantastici. Quando siamo stanchi ti danno la spinta in più. Il momento più emozionante è stato dopo il gol contro l’Inter, c’era una cornice di pubblico fantastica".

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