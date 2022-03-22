Bucchioni rivela: "Mi dicono che la Fiorentina sta trattando un esterno che farà sognare Firenze"

Mercato della Fiorentina ma anche il presente viola con Cabral e Ikonè, ancora non perfettamente inseriti, ne ha parlato Enzo Bucchioni

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"I movimenti della Fiorentina partono dal 4-3-3, non è un 4-2-3-1, è una squadra che ha tanto movimento senza palla, cosi tutto diventa imprevedibile, sono tutti movimenti codificati, nulla è improvvisato, mica è come alla Juventus che non c'è un'idea di gioco dove tutti possono giocare e si possono inserire giocatori nuovi senza alcun problema. Cabral e Ikonè sono stati pagati 15 milioni di euro, mica 2 lire.

Cabral è stato visto direttamente da Burdisso, studiato e ristudiato. Ikonè nel Lille giocava in contropiede, con tanti spazi davanti, la Fiorentina gioca invece nella metà campo avversaria, questo lavoro di cambiamento lo sta facendo in allenamento. La stessa cosa vale per Cabral, in Italia vale l'intensità, qui ti raddoppiano e la palla non la vedi mai. Magari alla ripresa del campionato sarà più in forma.

Sul mercato faccio fatica a parlare di nomi perchè dipende dal bilancio, Commisso i bilanci li guarda, mica come alla Juventus. Spero che la Fiorentina vada a prendere giocatori funzionali, giovani. Un giocatore di 30 non ti dà prospettiva. Berardi non è stato preso perchè troppo caro e non ammortizzabile dal punto di vista economico perchè ha 28 anni. Sull'esterno gli operatori di mercato mi dicono che la Fiorentina ha in mano un giocatore importante, un calciatore che farà sognare Firenze mi dicono. Vediamo" conclude Bucchioni.

PULGAR STA FACENDO LITIGARE LA FIORENTINA E IL GALATASARAY

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