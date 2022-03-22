Pulgar non gioca in Turchia. Fiorentina-Galatasaray, ora scattano le scintille

Pulgar non è sceso in campo neppure per un minuto nelle ultime quattro sfide ufficiali

C’è un caso Pulgar sull’orizzonte della Fiorentina. Ma la Fiorentina, sia chiaro, è vittima della situazione. Tutta colpa del Galatasaray, dove il giocatore si è trasferito al termine del mercato d’inverno. Partito per la Turchia con entusiasmo e con la voglia di trovare più spazio in campo rispetto alle poche presenze che avrebbe potuto garantirgli Italiano in viola, Pulgar, al Galatasaray non ha combinato un granchè. E le prospettive sembrano pari allo zero. Deluso lui e delusa la Fiorentina che avrebbe voluto sfruttare il prestito del centrocampista per magari rivalutare il suo futuro (in campo o sul mercato) con una base di lavoro stagionale importante.

Come sottolinea il sito takvim.com, il centrocampista ha fin qui raccolto soltanto quattro presenze con la squadra di Torrent per un totale di soli 138 minuti giocati. Non solo, Pulgar non è sceso in campo neppure per un minuto nelle ultime quattro sfide ufficiali. Così la Fiorentina, in qualche modo ha avuto modo di mettere sul piatto del Galatasaray il proprio malumore. Pulgar rientrerà a Firenze alla fine della stagione poi ridiscuterà la sua posizione con la società. Lo scrive La Nazione.

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