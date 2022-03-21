Orlando sicuro: "La Fiorentina non ha niente da perdere: è avvantaggiata nella corsa all'Europa"

Le parole di Massimo Orlando ai microfoni di Radio Toscana dopo il pari ottenuto contro l'Inter

Massimo Orlando, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Tra le squadre in lotta per l'Europa League, la Fiorentina tra le più in forma. Ed ha anche meno da perdere in confronto alle altre. Italiano ha dimostrato davvero di essere un grande allenatore. A San Siro la Fiorentina meritava di vincere, ha dominato. Peccato per la gestione degli ultimi venti metri di campo. Centrocampo? Castrovilli sta crescendo di condizione ed ora ha più fiducia in sé, Torreira è una spanna sopra tutti".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/ranieri-ricorda-pioli-lho-avuto-4-anni-alla-fiorentina-nello-spogliatoio-era-molto-calmo-e-preparato/169785/