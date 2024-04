Carnesecchi ci crede ancora: “Puntiamo molto sulla Coppa Italia, cercheremo di rimediare al ritorno”

Tra i migliori in campo (e sicuramente il migliore dei suoi), Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Sky, sottolineando come la qualificazione sia ancora decisamente aperta. Ecco le sue parole riportate da TMW:

“Siamo cresciuti molto nel secondo tempo, abbiamo cercato di pareggiare la partita. Ci prendiamo questo secondo tempo migliore del primo, cercheremo di rimediare al ritorno. Sicuramente è ancora tutto aperto, dobbiamo ricaricare le energie mentali e fisiche e dare tutto in casa, puntiamo molto sulla Coppa Italia“.

In tribuna c’era anche il CT Spalletti

“L’Europeo è un sogno, giocare una competizione così la nazionale maggiore è un sogno per tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio. Sono felice che il mister mi tenga in considerazione, io devo solo lavorare bene con il club e continuare a sognare”.

Come si fa a passare da una prestazione fantastica come quella con il Napoli, a una grigia come quella di stasera?

“Più che grigia è stata una prestazione in crescita. Nel primo tempo siamo mancati dal punto di vista fisico, nella ripresa siamo cresciuti. Dobbiamo continuare così, ora pensiamo alla complicata trasferta con il Cagliari“.

La mia crescita?

“Il portiere è un ruolo particolare, più giochi, più prendi sicurezza. Questo è l’aspetto importante, quando c’è la continuità le prestazioni vengono fuori”.

Gasperini ha detto che ti servirebbe un po’ di ammorbidente sui piedi

“Ha ragione, ogni tanto mi parte qualche svirgolata in tribuna. Devo migliorare tanto da questo punto di vista”.

