Oggi meno di 23mila tifosi al Franchi, record negativo del millennio per una semifinale di coppa

Sabato scorso, in occasione di Fiorentina-Milan, i tifosi viola avevano riempito il Franchi registrando la presenza di 34mila sostenitori. Oggi in vista della sfida tra Fiorentina e Atalanta non sarà lo stesso, anzi, sono attesi solamente 23mila tifosi allo stadio del capoluogo toscano. Record negativo dal 2000 a oggi per quanto riguarda le semifinali delle competizioni ad eliminazione diretta, infatti sia in Coppa Italia che nelle coppe europee il Franchi aveva sempre registrato almeno 25mila persone presenti sugli spalti; durante la semifinale della coppa nazionale della stagione 2000/01 è stato annotato il numero più basso di supporters viola al comunale di Firenze (numero comunque più alto di quello odierno). Da Bergamo arriveranno circa 600 sostenitori nerazzurri, saranno assenti gli ultras per protesta contro l’obbligo di fidelity card.

