TMW, Il rinnovo automatico di Bonaventura scatta al raggiungimento del 70% delle presenze. Ne mancano 7

La Fiorentina si affida a Giacomo Bonaventura. Nella partita di stasera contro l’Atalanta, semifinale di una Coppa Italia che è diventata un obiettivo stagionale per i viola, la posizione dell’ex di serata non sarà banale. Perché potrebbe giocare a centrocampo come incursore, oppure galleggiare un pelo più avanti, da ala, ruolo che ha già avuto nei suoi inizi a Bergamo, quando si disimpegnava da esterno nel 4-4-1-1 di Colantuono. L’ultima di campionato contro il Milan l’ha saltata per somma di ammonizioni e quindi sarà titolare questa sera.

E sarà la trentaseiesima presenza tra campionato e coppe. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Il rinnovo scatta automaticamente al raggiungimento del 70% delle presenze. Significano 38 partite di campionato, 15 di Conference in caso di arrivo in finale, 5 di Coppa Italia. Ne mancano 8 in Serie A, quindi, 5 in Europa e semifinale e finale nella competizione di stasera, considerando che la Supercoppa si è esaurita in semifinale contro il Napoli.

Bonaventura è a quota 35, escludendo oggi. Quindi mancano sette presenze alla certezza del rinnovo automatico, qualora la Fiorentina dovesse arrivare in fondo a tutto quanto. Sei se dovesse scendere in campo questa sera. Poi c’era un discorso rinnovo già impostato, con opzione per un’altra stagione, con un lieve miglioramento delle condizioni contrattuali.

LE PAROLE DI NICOLAS BURDISSO